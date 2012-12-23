Оробець: високі чини підбирають під себе фінансовий ринок

За її словами, обшук на фірмі її чоловіка проводився з особливою жорстокістю з метою політичного шантажу. Про це вона заявила в ефірі «5 каналу».

За словами народного депутата, високопоставлені чиновники під себе підбирають фінансовий ринок. Такий тиск триває, і триває практично на всі компанії, які працюють. Тут у першу чергу йдеться про вплив на всю галузь, тут іде мова про монополізацію. Всі фірми, які останні декілька років працювали на ринку, вони усі відчувають такий тиск», – зазначила Оробець.

«У моєму випадку ця проблема має ще і політичну сторону: з такою жорстокістю, з триманням в заручниках всього колективу, із застосуванням фізичної сили. В людей відібрали мобільні телефони, заборонили зв’язуватись з будь-ким, включно адвокатів, мій чоловік чудом до мене додзвонився, і я скоріше здогадалася, що відбулося, а ніж зрозуміла по тих словах яки він встиг вимовити у трубку, коли в нього відбирали телефон. На наступний день знімали побої. Такої жорстокості і прицільності не було в жодній іншій компанії де відбувалися обшуки. Були незрозумілі телефонні дзвінки і натяки, що один мій крок на зустріч і все це припнеться, принаймні для компанії мого чоловіка», - заявила представниця опозиції.