Після захоплення міськради Партією регіонів мер оголосив у Щолкіно надзвичайний стан

Мер кримського міста Щолкіне Віталій ДИЧУК оголосив у місті надзвичайний стан "у зв’язку із захопленням увечері в п’ятницю представниками Партії регіонів Щолкінської міської ради та міської ТВК, викраденням виборчих бюлетенів для голосування на повторних виборах до Щолкінської міськради та міського голови, запланованих на 11 червня".

Про це УНІАН повідомив голова Всеукраїнської молодіжної організації "Студентське братство" Олег ЯЦЕНКО.

Він додав, що на місці подій перебувають представники "Студентського братства", одному з яких - Олександру БОЛТЯНУ, кореспонденту інформаційного агентства "Медіа Крим", представники Партії регіонів із застосуванням сили перешкоджали здійснювати відеозйомки того, що відбувалося вчора у міськраді.

За словами О.ЯЦЕНКА, після 18-ї години в п’ятницю представники Партії регіонів на чолі з головою Ленінської райради АРК Анатолієм ПЕТРІЩЕВИМ залізним ломом виламали двері Щолкінської міськради та двері міської ТВК, де викрали та відвезли в невідомому напрямку на автомашині Державтоінспекції (№0677) виборчі бюлетені для голосування на повторних виборах Щолкінської міськради та міського голови, запланованих на 11 червня. При цьому, продовжив О.ЯЦЕНКО, замки на дверях Щолкінської міськради було замінено, а саме приміщення досі перебуває "в руках" представників Партії регіонів. "Близько двох десятків співробітників Ленінського районного відділу міліції не перешкоджали представникам Партії регіонів захоплювати міськраду, натомість допомагали "нейтралізувати" її охоронців". За словами О.ЯЦЕНКА, досі представники міліції відмовляються відновити правопорядок, що відображено у відеоматеріалах, які є у "Студентського братства". Крім того, додав О.ЯЦЕНКО, офіційний представник Щолкінської міськради під час захоплення її приміщення одержав від представників Партії регіонів тілесні ушкодження, його відвезли з місця подій на авто "швидкої допомоги".

Як стверджує О.ЯЦЕНКО, "на сьогодні існує юридична неврегульованість стосовно запланованих на 11 червня виборів Щолкінського міського голови та Щолкінської міської ради, адже на даний момент існують суперечливі за своїм змістом рішення двох колегій одного й того ж суду - Апеляційного суду АРК, одним з яких (під час засідання колегії у Феодосії) проведення повторних виборів визнано законним, а іншим (на засіданні колегії у Сімферополі) постанову Щолкінської міської ТВК про проведення повторних виборів хоча і не було скасовано, але визнано такою, що не "тягне" юридичних наслідків і не підлягає виконанню", сказав О.ЯЦЕНКО.

На думку лідера "Студентського братства", "насильницьке захоплення представниками Партії регіонів органів влади у Щолкіному пов’язане з тим, що на вибори, які мали відбутися у неділю, не висунуто кандидатів від Партії регіонів". Водночас, за його словами, "усі інші політичні сили об`єдналися проти партії Віктора ЯНУКОВИЧА, бо саме на неї вони покладають відповідальність за фальсифікацію і зрив виборів у Щолкіному 26 березня цього року, коли голосування на 75 відсотках виборчих дільниць було визнано недійсним".