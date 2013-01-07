Азаров з Рибаком і Клюєвим сходили до Лаври

Прем’єр-міністр України Микола Азаров взяв участь у Різдвяному молебні у Святій Успенській Києво-Печерській Лаврі.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, також на молебні були присутні голова Верховної Ради Володимир Рибак, секретар РНБО Андрій Клюєв, урядовці, народні депутати, представники київської влади та віруючі.

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