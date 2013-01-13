Суд заборонив опозиції пікетувати Лаврова і Кожару у Чернівцях

Сьогодні в Чернівцях в колишній резиденції митрополитів Буковини і Далмації, в якій зараз розташовані центральні корпуси Чернівецького Національного Університету (ЧНУ) ім. Ю.Федьковича, відбудеться засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії. Засідання проведуть міністр закордонних справ України та Росії Леонід Кожара і Сергій Лавров.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 12 січня, Апеляційний суд Чернівецької області виніс ухвалу, за якою Всеукраїнському об’єднанню «Свобода» та ще 7 опозиційним партіям, серед яких ВО «Батьківщина» та «Фронт Змін», заборонено проводити акції протесту під час зустрічі у Чернівцях Л.Кожари та С.Лаврова.

«Рішення апеляційного суду вкотре доводить, що в Україні судова система перетворилася на фікцію. На жаль, порушення законодавства з боку влади, якщо і доводяться до суду, то неодмінно залишаються безкарними. Натомість конституційне право громадян України у будь-який законний спосіб висловлювати своє ставлення щодо політичних та суспільних подій у країні, забороняється», - так прокоментував судове рішення голова обласної організації ВО «Свобода» Віталій Мельничук.

Він додав, «в Україні ще діє Конституція, тому ми чинитимемо згідно тих норм, які гарантовані Основним законом. Відтак, акції протесту відбудуться 13 січня у Чернівцях».

В.Мельничук підкреслив, що не заважаючи на заборону суду, раніше анонсований пікет ВО «Свобода» таки відбудеться вздовж вулиці Університетської та біля колишньої резиденції Буковинських митрополитів.

Раніше в коментарі журналістам голова обласної організації партії "Фронт Змін" Олексій Каспрук повідомив, що опозиційні партії подали в міськраду заявку про намір провести «мирне зібрання» 13 січня біля Чернівецького аеропорту і біля центрального корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, але отримали повідомлення, що міськрада подала позов до суду про заборону зборів.