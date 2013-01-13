В Міноборони розповіли, куди підуть вивільнені в результаті реформування кошти

У командному центрі Сухопутних військ керівник вітчизняного оборонного відомства заслухав доповідь командувача виду генерал-полковника Генадія Воробйова про стан справ у Сухопутних військах, у тому числі щодо стану озброєння і військової техніки та запланованих заходів з їх відновлення, дислокації військ (сил), подальшого використання військових містечок, які не передбачені у перспективному складі Сухопутних військ ЗС України.

Генерал-полковник Генадій Воробйов ознайомив Павла Лебедєва із завданнями та порядком організації роботи на командному центрі виду Збройних Сил України.

Під час зустрічі з офіцерським складом Командування Сухопутних військ Міністр оборони України розповів про першочергові завдання, які стоять перед Збройними Силами України.

— Основними завданнями реформування Збройних Сил України з метою підвищення їх боєготовності. У першу чергу реформування торкнеться військ забезпечення, — підкреслив Павло Лебедєв.

Він зазначив, що Збройні Сили України поступово перейдуть на контрактний принцип комплектування, буде оптимізовано систему військових навчальних закладів, а також військових частин, які не входять до бойового складу української армії.

— Вивільнені кошти будуть спрямовані на бойову підготовку та соціальне забезпечення військовослужбовців, — наголосив Міністр оборони України.