Янукович висловив співчуття у зв'язку зі смертю Михайла Гориня
20:27, 13 січня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович висловив співчуття у зв'язку зі смертю відомого громадського та політичного діяча, українського дисидента Михайла Гориня.
Віктор Янукович поспівчував рідним та близьким покійного
«Пішла з життя людина, яка стояла у витоків створення незалежної Української держави», - йдеться у співчутті В.Януковича рідним та близьким покійного, текст якого розміщено на офіційному сайті Глави держави.
«Україна втратила людину, чий внесок у справу консолідації нашого суспільства, розбудову демократичної, соціальної і правової держави важко переоцінити. Світла пам'ять про Михайла Миколайовича завжди буде у наших серцях», - зазначив Президент.
Як повідомляв УНІАН, відомий український дисидент, правозахисник і політв’язень, почесний громадянин Львова М.Горинь помер сьогодні вночі на 83-му році життя.
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