Янукович висловив співчуття у зв'язку зі смертю Михайла Гориня

«Пішла з життя людина, яка стояла у витоків створення незалежної Української держави», - йдеться у співчутті В.Януковича рідним та близьким покійного, текст якого розміщено на офіційному сайті Глави держави.

«Україна втратила людину, чий внесок у справу консолідації нашого суспільства, розбудову демократичної, соціальної і правової держави важко переоцінити. Світла пам'ять про Михайла Миколайовича завжди буде у наших серцях», - зазначив Президент.

Як повідомляв УНІАН, відомий український дисидент, правозахисник і політв’язень, почесний громадянин Львова М.Горинь помер сьогодні вночі на 83-му році життя.