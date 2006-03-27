Черновецькому відомо про 5 афер типу “Еліта-Центр”

Кандидат в мери Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що йому відомі 5 афер в столиці, схожих на аферу з “Еліта-Центр”.

Про це кандидат сказав сьогодні на прес-конференції.

"Таких афер вже 5. Вся громадськість найближчим часом про це дізнається”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Водночас, він спростував інформацію “поважних посадових осіб Київської адміністрації” щодо того “що хтось з нас (мова йшла про його особисто та його сина Степана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який працює в Правекс-банку на відповідальній посаді - УНІАН ) має якісь стосунки з негідниками, пов’язаними з однією з афер”.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок будівельної афери компанії «Еліта-Центр» в Києві постраждали понад 1,5 тис. осіб. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь у будівництві будинків у різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Досудове слідство встановило факти подвійного і потрійного оформлення договорів на одні й ті ж самі квартири. Загальну суму коштів, які були одержані шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.