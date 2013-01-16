Головне за день 16.01: огляд топ-новин
Світовий банк не поділяє оптимізму Азарова, Янукович каже, що до Путіна не полетить, Тимошенко отримала підкріплення.
Детальніше в нашому огляді:
Процедуру усиновлення українських дітей іноземцями можуть спростити
Президент Віктор Янукович пропонує змінити правила усиновлення українських дітей іноземцями. Він вніс у ВР законопроект про ратифікацію Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міжнародного усиновлення.
Сьогодні Кожара збирає Постійну раду ОБСЄ у Відні
Сьогодні розпочався візит міністра закордонних справ України, діючого голови ОБСЄ Леоніда Кожари до Австрії з метою участі у заходах з нагоди початку головування України в ОБСЄ.
Світовий банк не поділяє оптимізму Азарова
Світовий банк погіршив прогноз зростання української економіки в 2013 році до 2,2%. За прогнозами СБ гривня може обвалитися до 8,7 грн за долар. Сам же Азаров бачить в Україні покращення: українці тримають на депозитах річний дохід бюджету.
Україна втрачає свободу в компанії з Малі, Гамбією і Гвінеєю-Бісау
Міжнародна правозахисна організація Freedom House констатує подальше зниження рівня свободи в Україні в 2012 році.
У Москві думають, що Янукович приїде до Путіна «зі старою кашею»
Російські ЗМІ повідомили, що Президент України має намір відвідати Москву для зустрічі з Путіним напередодні запланованого на 25 лютого саміту Україна-ЄС. Але в Адміністрації Президента категорично заявили, що візиту до Москви у планах Януковича на лютий немає.
Німецькі ЗМІ: Ключові епізоди з «компроматом» на Тимошенко сфальшовані
Як свідчать розслідування, проведені німецькими журналістами, ключові епізоди з "компроматом" на екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко сфальшовані.
Соратниці приїхали на зустріч з Тимошенко
Жінки – депутати від опозиційних фрацій прибули до ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові для зустрічі з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко. Після того, як їх пропустили до екс-прем'єра, Власенко повідомив, що депутатки в лікарні приєдналися до акції Тимошенко і відмовляються покидати приміщення. Три соратниці Тимошенко заявили, що залишатимуться з нею у лікарні до виконання всіх вимог екс-прем’єра. У ДПтС ж стоїчно стверджують, що жінки-депутати не заявляли про приєднання до акції Тимошенко.
Французька армія вже вступила в бій у Малі
Збройні сили Франції разом з урядовими військами Малі почали наземну операцію проти ісламістів і ведуть бої на вулицях міста Діабалі.
ПР не підтримає законопроект опозиції про мови
Народні депутати від Партії регіонів категорично заявили, що не підтримають опозиційний законопроект про мови.
Янукович забрав у Портнова суди
Президент України Віктор Янукович звільнив Андрія Портнова з посади свого радника - глави Управління з судоустрою адміністрації президента. Голова АП Льовочкін пояснив звільнення Портнова реформуванням структури президентської адміністрації.