Головне за день 16.01: огляд топ-новин

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Процедуру усиновлення українських дітей іноземцями можуть спростити

Президент Віктор Янукович пропонує змінити правила усиновлення українських дітей іноземцями. Він вніс у ВР законопроект про ратифікацію Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міжнародного усиновлення.

Сьогодні Кожара збирає Постійну раду ОБСЄ у Відні

Сьогодні розпочався візит міністра закордонних справ України, діючого голови ОБСЄ Леоніда Кожари до Австрії з метою участі у заходах з нагоди початку головування України в ОБСЄ.

Світовий банк не поділяє оптимізму Азарова

Світовий банк погіршив прогноз зростання української економіки в 2013 році до 2,2%. За прогнозами СБ гривня може обвалитися до 8,7 грн за долар. Сам же Азаров бачить в Україні покращення: українці тримають на депозитах річний дохід бюджету.

Україна втрачає свободу в компанії з Малі, Гамбією і Гвінеєю-Бісау

Міжнародна правозахисна організація Freedom House констатує подальше зниження рівня свободи в Україні в 2012 році.

У Москві думають, що Янукович приїде до Путіна «зі старою кашею»

Російські ЗМІ повідомили, що Президент України має намір відвідати Москву для зустрічі з Путіним напередодні запланованого на 25 лютого саміту Україна-ЄС. Але в Адміністрації Президента категорично заявили, що візиту до Москви у планах Януковича на лютий немає.

Німецькі ЗМІ: Ключові епізоди з «компроматом» на Тимошенко сфальшовані

Як свідчать розслідування, проведені німецькими журналістами, ключові епізоди з "компроматом" на екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко сфальшовані.

Соратниці приїхали на зустріч з Тимошенко

Жінки – депутати від опозиційних фрацій прибули до ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові для зустрічі з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко. Після того, як їх пропустили до екс-прем'єра, Власенко повідомив, що депутатки в лікарні приєдналися до акції Тимошенко і відмовляються покидати приміщення. Три соратниці Тимошенко заявили, що залишатимуться з нею у лікарні до виконання всіх вимог екс-прем’єра. У ДПтС ж стоїчно стверджують, що жінки-депутати не заявляли про приєднання до акції Тимошенко.

Французька армія вже вступила в бій у Малі

Збройні сили Франції разом з урядовими військами Малі почали наземну операцію проти ісламістів і ведуть бої на вулицях міста Діабалі.

ПР не підтримає законопроект опозиції про мови

Народні депутати від Партії регіонів категорично заявили, що не підтримають опозиційний законопроект про мови.

Янукович забрав у Портнова суди

Президент України Віктор Янукович звільнив Андрія Портнова з посади свого радника - глави Управління з судоустрою адміністрації президента. Голова АП Льовочкін пояснив звільнення Портнова реформуванням структури президентської адміністрації.