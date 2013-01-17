Кожара обіцяє, що Україна виконає рішення Євросуду за скаргою Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Відні, де представив пріоритети українського головування в ОБСЄ.

“Ми сподіваємося, що всі юридичні процедури будуть завершені після того, як Європейський суд з прав людини схвалить своє рішення. Україна, як член Ради Європи, виконає рішення Страсбурзького суду”, - сказав міністр.

Л.Кожара зазначив, що ніхто не щасливий від того, що Ю.Тимошенко та колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко позбавлені волі, додавши, що багато українців вважають їх винними у скоєнні злочинів.

“Мільйони українців вважають, що відповідні суди схвалили законні рішення, що стосується Тимошенко та жахливого наслідку для економіки України, який ми відчуваємо кожен день”, - сказав міністр.

За словами Л.Кожари, в Україні розуміють, що питання ув’язнених колишніх урядовців буде актуальним у порядку денному відносин з ЄС. При цьому міністр додав, що Київ вважає, що порядок денний двосторонніх відносин є набагато ширшим.

Він також висловив переконання, що Україна рухається у правильному напрямку, здійснюючи судову реформу.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко звернулася до Європейського суду 10 серпня 2011 року. У скарзі Ю.Тимошенко заявила про порушення Державою Україна статей 3 (Заборона катувань), 5 (Право на свободу та особисту недоторканність), 8 (Право на повагу сімейного та приватного життя) та 18 (Межі використання обмежень щодо прав) Європейської конвенції прав людини. 14 грудня 2011 року Євросуд з прав людини вирішив надати пріоритетного статусу цій справі. 28 серпня 2012 року Європейський суд провів публічні слухання у цій справі, однак рішення досі не виніс.

Ю.Луценко звернувся до Європейського суду з прав людини 21 січня 2011 року. Він, зокрема, оскаржував необґрунтоване та незаконне затримання, а також те, що він не був поінформований про причини свого арешту.

3 липня 2012 року Європейський суд з прав людини визнав порушення у справі Ю.Луценка і зобов’язав Україну виплатити екс-міністру 15 тис. євро компенсації.

19 листопада ЄСПЛ відхилив апеляцію України на рішення про незаконність затримання і арешту Ю.Луценка. Таким чином рішення суду від 3 липня набуло чинності.