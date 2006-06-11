Хто з ким гратиме сьогодні на ЧС-2006

На чемпіонаті світу з футболу в Німеччині сьогодні буде зіграно три матчі.

Як повідомляє радіо «Свобода», в групі "С" футболісти Сербії і Чорногорії зіграють зі збірною Нідерландів. У групі "D" - дві зустрічі: Мексика - Іран і Ангола - Португалія.

Вчора на чемпіонаті футболісти Англії обіграли збірну Парагваю 1:0, аргентинці перемогли команду Кот-д`Івуару 2:1, а збірні Швеції і Тринідаду і Тобаго зіграли внічию - 0:0.