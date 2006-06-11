Жириновський може стати Президентом Росії
13:52, 11 червня 2006Політика
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Якщо Путін втомиться
Лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ готовий брати участь у виборах Президента Росії в 2008 році.
Виступаючи в ефірі радіостанції «Эхо Москвы», В.ЖИРИНОВСЬКИЙ сказав, що у разі проведення вільних виборів, без підтримки нинішнім Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ одного з кандидатів, у нього є шанс на перемогу.
В.ЖИРИНОВСЬКИЙ впевнений, що ні перший віце-прем`єр РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ, ні віце-прем`єр, міністр оборони РФ Сергій ІВАНОВ не будуть наступниками нинішнього Президента Росії.
Лідер ЛДПР також вважає, що В.ПУТІН не піде на третій президентський термін.
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