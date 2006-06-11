У Варшавському гей-параді брали участь політики

У суботу в польській столиці вперше відбувся легальний „Парад рівності“. У строкатій маніфестації центральними вулицями взяли участь представники сексуальних меншин, політики і митці з Польщі та кількох країн Європи. На відміну від попередніх років, на гомосексуалістів, лесбіянок, „зелених“ та представників лівих угрупувань ніхто не нападав.

Як повідомляє "Німецька хвиля", від маршу представників нетрадиційної сексуальної орієнтації очікували можливих сутичок із прибічниками ультраправих організацій, які запланували альтернативну ходу центром міста. Тому три тисячі учасників „Параду рівності“ протягом чотирьох годин перебували під наглядом двох тисяч поліцейських. На щастя, обійшлося без сутичок, якщо не брати до уваги декілька яєць, які жбурнули у демонстрантів. Уникнути зіткнень вдалося лише завдяки втручанню віце-прем’єра, лідера правої партії „Ліга польських родин” Романа Ґєртиха. Напередодні „маршу проти гомофобії“ Ґертих звернувся до представників молодіжного крила своєї партії з проханням відмовитися від „Маршу традиції і культури”. На мітингу після „Параду рівності“ представники партій лівого спрямування з Польщі і Німеччини говорили про толерантність, європейські цінності і права людини. Натомість Роман Ґєртих висловив жаль, що столична влада дала згоду на „пропаганду гомосексуалізму“ і поставив у приклад нинішнього президента Лєха Качинського, який будучи мером Варшави, заборонив подібну маніфестацію