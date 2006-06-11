Мороз: “Наша Україна” стала на шлях СДПУ(о)

Якщо «Наша Україна» хоче ставити на перше місце питання про задоволення бізнесових інтересів певних своїх представників, тоді їй «очевидно треба шукати інші конфігурації в коаліції». Про це заявив лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ в інтерв’ю журналістам.

«Я добре знаю, що «Наша Україна» з цього приводу давно веде переговори (йдеться про переговори з Партією регіонів України – УНІАН) з дозволу Президента України», - наголосив О.МОРОЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер соціалістів наголосив, що найбільше його дивують коментарі з приводу вчорашньої ситуації, яка склалася в переговорному процесі між «Нашою Україно», БЮТ та СПУ з боку Президента України Віктора ЮЩЕНКА, «оскільки він не один раз заявляв, що він не є суб’ктом переговорів, і що його не треба брати в такому сенсі до уваги».

О.МОРОЗ зазначив, що всі чудово усвідомлюють, що «уособленням «Нашої Укораїни» є почесний голова партії - Президент України». «І очевидно, він повинен привести до тями декого зі своїх однопартійців, для яких бізнесовий інтерес і можливість через інструменти влади більше важить, ніж інтереси держави і стабільність у владі». – наголосив лідер СПУ.

За його словами, на сьогодні в оточенні В.ЮЩЕНКА є «нові так звані антикризові менеджери, як це було і при Президентові Леоніду КУЧМІ». Він зазначив, що від них не було сигналів в напрямку створення коаліції. «І до останнього часу вироблялася концепція, як знайти крайнього в тому, щоб показати, що коаліція не може бути створена у форматі цих політичних сил (йдеться про «Нашу Україну», БЮТ та СПУ – УНІАН)», – акцентував О.МОРОЗ.

За його словами, СПУ наполягає на тому, щоб було збережено баланс влади. Він підкреслив, що «Наша Україна» вже представлена у владі Президентом В.ЮЩЕНКОМ, БЮТ буде представлена прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, а представник СПУ мав би стати головою Верховної Ради.

О.МОРОЗ зазначив, що СПУ пішла на зустріч Президенту, щоб «поза квотою розподілялися посади міністра оборони, міністра закордонних справ, голови НБУ, керівника СБУ та губернаторів областей». «Виявляється, що і це не влаштовує, виявляється, і цього мало, виявляється, що партія, яка взяла 13-14 відсотків на виборах, повинна виконувати керівні функції так само, як це виконувала СДПУ(о), свого часу взявши 6 відсотків підтримки в населення», - сказав лідер СПУ. Він наголосив, що «це абсолютно неправильно».

О.МОРОЗ вважає, що сьогодні йдеться про розподіл портфелів, що дуже «турбує конкретних людей в «Нашій Україні» як інструмент задоволення своїх бізнесових інтересів».