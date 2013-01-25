Королевська обіцяє показати диплом

Міністр соціальної політики Наталія Королевська у студентські роки одночасно навчалася та працювала.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказала журналістам сьогодні на брифінгу.

Вона привітала студентів зі святом, яке сьогодні відзначається.

“Це, я вважаю, найкращі роки, але і найважчі роки. Я завжди дуже пам’ятаю свої роки студентства, тому що я в той час і навчалась, і працювала одночасно. І ті діти, які можуть отримувати сьогодні освіту, вони повинні, в першу чергу, використати цей час, тому що, я впевнена, що в майбутньому немає нічого ціннішого, ніж якісна освіта”, - сказала Н.Королевська.

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В той же час, журналісти в черговий раз запитали Н.Королевську про те, чи знайшла вона загублений диплом про вищу освіту. Представник прес-служби міністра наголосив, що журналісти можуть надіслати у прес-службу запит і зможуть отримати копію відновленого диплому про вищу освіту Н.Королевської.