ЗМІ з'ясували, що і коли закінчувала Королевська (документ)

Про це йдеться у відповіді вузу на інформаційний запит "Острова".

Начальник центру зв'язків з громадськістю університету Г.Щербак розповів, що 9 вересня 1993 року наказом по Східноукраїнському державному університету Н.Королевська у зв'язку з переведенням на 2 курс економічного факультету (денна форма навчання) з Вищої школи економіки міста Алчевська була допущена "до ліквідації доздач".

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При цьому, переведена на денну форму навчання студентка Королевська закінчила університет заочно.

"У 1997 році Королевська Н.Ю. закінчила спеціальність "Менеджмент у виробничій сфері"... Захист дипломного проекту на тему "Управління матеріальними ресурсами підприємства" відбувся 17 червня 1997 року. На підставі рішення Державної екзаменаційної комісії Королевській Н.Ю. присвоєна кваліфікація менеджера з врученням диплома встановленого зразка", - йдеться у відповіді на інформаційний запит.