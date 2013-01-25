Азаров виступає за свободу пересування на просторах колишнього СРСР

Про це він сказав під час спілкування з користувачами Facebook.

"Я прихильник, щоб пересування в рамках нашої колишньої спільної держави відбувалося без якихось труднощів для громадян наших країн», - відзначив М.Азаров.

Також він сказав, що є прихильником того, щоб кожна країна створювала такі умови, за яких люди могли б жити у своїй країні комфортно і не думати про переїзд до інших країн.

«Саме на це націлена вся робота уряду - створити умови для розвитку економіки, для створення нових робочих місць, підвищення оплати праці. Над цим ми працюємо. Хочу також одразу сказати, що це не можна вирішити в один день і за один рік. Такого у світовій історії не було", - сказав М.Азаров.

При цьому він відзначив, що на це йдуть десятки років, і лише в тому разі країна добивається результату, якщо протягом цих років реалізується послідовно правильна економічна політика, "а не йде шарахання з одного боку в інший".

"Інших прикладів світова практика не знає", - відзначив очільник уряду.