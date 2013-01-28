Рибак сподівається на тісну співпрацю з парламентом Японії

Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Тоічі Сакатою, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

На переконання В.Рибака, активні міжпарламентські зв’язки сприятимуть поглибленню двостороннього політичного діалогу та стимулюватимуть розвиток відносин між Україною та Японією на всіх напрямках.

«Переконаний, що саме ці зв’язки можуть найбільше сприяти поглибленню політичного діалогу та стимулювати розвиток усього комплексу українсько-японських відносин», - заявив він.

В.Рибак висловив думку, що важливе значення для розвитку двостороннього парламентського співробітництва, окрім візитів голів наших парламентів, мають також депутатські групи дружби, і зазначив, що таку групу буде створено найближчим часом у Верховній Раді України.

У свою чергу посол наголосив, що Україна є важливим партнером для Японії. Він високо оцінив існуючий рівень двосторонньої співпраці у політичній, економічній, науковій, освітній та культурній сферах.

Т.Саката висловив сподівання на подальшу активізацію та поглиблення міжпарламентського співробітництва.

Посол також зазначив, що Україна послідовно здійснює демократичні реформи, і побажав нашій державі успіху у переговорному процесі щодо підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.