Жириновський пропонує посилати газових утриманців на три букви

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на питання, як можна зв'язати виставлений Україні «Газпромом» рахунок на 7 млрд дол. за газ, який вона не купувала у 2012 році, з ідеєю слов'янської єдності.

«Ніяк не зв'язую, торгівля окремо, навіть родичам допомагати не треба - всіх послати на три букви. Кожен повинен працювати сам. Все сам», - сказав В.Жириновський, додавши: «Сидіти на утриманні ніхто не повинен, всі нехай самі розвиваються».

Водночас російський політик зазначив, що йому шкода, що громадяни Росії залишають свої гроші на відпочинку в Туреччині. «Могли б у Криму залишати. Купують у Болгарії - 400 тисяч квартир купили, могли б їх купити у Криму. Це був би дохід до бюджету України. Якби все те, що ми віддаємо, переступаючи через вас, мусульманському світу, все б одержала Україна, не було б у вас ніяких боргів взагалі. Жили б краще, ніж у Росії, тому що, так би мовити, тепліше у вас, компактно все, транспорту більше. Але ви обрали таку економічну модель, я не даватиму їй характеристику, ви ж образитеся, але одержувати газ безоплатно - це не можна - всі за все платять», - сказав В.Жириновський.