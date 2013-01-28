Жириновський: Коли ЄС розпадеться, Україна вступить у союз з Росією

14:50, 28 січня 2013
Політика
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Лідер Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Володимир Жириновський вважає, що у Європейського Союзу немає майбутнього.

Жириновський вважає що у Євросоюзу немає майбутнього

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Євросоюз не має блискучої перспективи. Тільки-но Німеччина вийде з нього, він повалиться, і ви (Україна – УНІАН) знову опинитеся перед вибором... Тому, якщо вас влаштовує варіант обслуговувати Захід, ви їм не потрібні, але робіть все, що вважаєте за потрібне», - сказав російський політик.

При цьому він висловив упевненість що тільки-но Євросоюз розпадеться, Україна вимушена буде вступити у союз з Росією.

«Ви добровільно перейдете на московський час», - сказав В.Жириновський, підкресливши, проте, що не йдеться про те, що Москва командуватиме.

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