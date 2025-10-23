Наразі триває комплесний процес на подальше ослаблення агресора. Усе складається в "загальну скарбничку", зауважив очільник ОП.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак не виключає, що Російська Федерація може повторити долю СРСР. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна, говорячи про питання завершення війни в Україні.

Єрмак зазначив, що Росія не змінила своїх планів і вона буде готова до закінчення війни, лише коли зрозуміє, що її продовження її ж остаточно і погубить.

Він зауважив, що відбувається комплесний процес на подальше ослаблення агресора. Усе складається в "загальну скарбничку".

"Санкції не можуть одномоментно зупинити війну, але вони підпилюють російську економіку. Санкції проти тіньового флоту дуже сильно б'ють по ній. Наші глибокі удари, операції на кшталт "Павутини" – усе це разом працює", - сказав Єрмак.

На полі бою у Росії відсутність успіхів, зазначає Єрмак.

"Путін, звісно, продовжує брехати про свої успіхи, але що йому залишається, крім створення ілюзій? Росіяни поки що вірять, що стають сильнішими. Але ж це не так. Вони в слабкій позиції. І час працює проти них. Вони буквально платять за нього солдатським м'ясом", - наголосив керівник Офісу президента.

За словами Єрмака, росіяни вже розуміють, що Росія хоч і велика та ми всюди дотягнемося.

"Війна вже перенеслася на їхню територію. Будь-яка імперія, будь-яка диктатура побудована на насильстві, і є ті, хто їй підкоряється через різні інтереси. А є й безліч – навіть більшість – людей, які просто бояться. І коли імперія починає хитатися, і коли вона починає тріщати по швах, то страх слабшає. Неминуче з'являються абсолютно несподівані варіанти. Ми їх ще не спостерігаємо, але, думаю, залишилося недовго", - сказав Єрмак.

Він зауважив, що формально Російська Федерація – це нібито добровільне об'єднання народів, але в реалі не всі увійшли до неї добровільно і не всім їм там добре.

"Російська федерація – це пародія на СРСР. І я б не став виключати, що вона повторить його долю", - продовжив Єрмак.

Він додав, що у міжнародній політиці Москва для багатьох вдає із себе друга, але всі знають ціну цій дружбі.

"І я впевнений, що ніхто не бажає Росії перемоги. Тому що всі знають, що таке Росія з необмеженою владою", - каже Єрмак.

Путін не відмовився від планів

Як повідомляв УНІАН, Путін налаштований тягнути війну або до своєї смерті, або до смерті російської економіки, наполягає військовий експерт Павло Нарожний.

Влітку Reuters з посиланням на джерела, наближені до Кремля, писало Володимир Путін не припинить війну в Україні, попри санкційні погрози США, бо вірить у близький колапс ЗСУ.

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес припускає, що Росія може продовжувати війну в Україні рік або півтора. За його словами, хоча людей у кремлівського диктатора вистачає, а ось щодо можливостей військової промисловості він має сумніви. Годжес зауважив, що Росія вже тривалий час змушена багато імпортувати зброї із КНДР.

