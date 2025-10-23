Акції російських нафтових гігантів "Лукойл" та "Роснефть" на ранковій торговій сесії 23 жовтня стрімко падають на тлі запровадження нових американських санкцій проти них.
За даними порталу Іnvesting, акції компанії "Лукойл" з початку торгів впали на 4,37%, а "Роснефть" втратила 3,21%.
Акції нафтових гігантів перебувають у "червоній зоні" - серед лідерів падіння на старті сесії. Компанію їм, зокрема, складають "Газпром", банк ВТБ та Сбербанк.
Тримачам цих цінних паперів - як "Лукойлу", так і "Роснефти" - рекомендують активно їх продавати.
Санкції США проти "Лукойла" та "Роснефти" - головні новини
22 жовтня стало відомо, що США запроваджують санкції проти російських компаній "Роснефть" і "Лукойл". Обмеження також зачеплять 28 дочірніх компаній "Роснефти" і 6 – "Лукойлу".
Президент США Дональд Трамп, коментуючи нові обмеження, заявив, що "просто відчув, що настав час". Також він повідомив, що зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним скасовано.
Одразу після оголошення американських санкцій проти російських нафтових гігантів ціни на нафту зросли на понад 2 долари за барель і продовжили цей тренд на торговій сесії 23 жовтня. Водночас, деякі експерти сумніваються, що санкції проти російських нафтових гігантів призведуть до скорочення постачання на ринок російської сировини.