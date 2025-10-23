Після обстрілу дитсадка генерал-майор Олександр Волобуєв особисто допомагав виносити дітей із вогню, показавши приклад справжньої мужності й людяності.

22 жовтня, після російської атаки на дитячий садок у Харкові, в мережі завірусилось фото сивого чоловіка, який виніс дитину з палаючої будівлі. Згодом з’ясувалося, що чоловік на фото - генерал-майор цивільного захисту Олександр Волобуєв, колишній начальник ДСНС Харківської області.

Героя світлини впізнала директорка благодійного фонду Global 2000 дітям України Юлія Конотопцева. Вона зауважила, що Волобуєв завжди був прикладом людяності та спокою навіть у найважчі моменти.

Згодом сам генерал розповів, що під час обстрілу російських загарбників працівники дитсадка встигли сховати дітей у захисній споруді, а рятувальники, поліція та перехожі одразу кинулися на допомогу.

Відео дня

"Все було організовано, потрібні були лише руки й ноги, щоб діточок виносити й заспокоїти їх", — сказав він у коментарі Суспільному.

Дівчинку, яку Волобуєв тримав на руках, звали Саша — вона повідомила це, коли чоловік ніс її до медиків.

"Питаю: "Як тебе звуть?" — "Саша". Кажу: "І мене Саша". Вона заспокоїлась", — розповів генерал.

Після поширення фото в мережі Волобуєву написали десятки людей із подяками, але він зауважив, що вдячності заслуговують усі, хто того дня рятував дітей і гасив пожежу.

Нагадаємо, Олександр Волобуєв очолював ДСНС Харківської області з 2015-го по 2023 рік. Зараз йому 67 років.

Удар по дитсадку в Харкові - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Харкові росіяни вдарили по приватному дитячому садку, є загиблий та постраждалі.

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар по дитсадку у Харкові, наголосивши, що немає і не може бути жодного виправдання цього.

Внаслідок атаки РФ постраждало десятеро людей, серед них — 5-річна дівчинка. Крім дитсадка, було знищено Музей дитинства, що розташовувався у тій самій будівлі.

