Іран має надтаємну військову ядерну програму

З`явилися нові свідчення існування у Ірану надтаємної програми із створення ядерної зброї, повідомляє британське видання The Telegraph з посиланням на експертів МАГАТЕ.

За словами фахівців, програма збагачення урану до військових стандартів має кодову назву "Зірзамін 27" (Zirzamin 27), що в перекладі з фарсі означає "опора". Число "27" вказує на кількість років, що минули від ісламської революції.

Експерти МАГАТЕ вважають, що устаткування і матеріали для військових розробок розміщені в одному з підземних комплексів поблизу Тегерана. Всі необхідні прилади і уран туди були перевезені з ядерного центру в Лазілвані. Свого часу іранці довго не пускали інспекторів на територію Лазілванського центру, і пустили перевірку тільки тоді, коли звідти було вивезено все устаткування, а сам будинок - зруйнований.

Проте серед уламків центру інспекторам вдалося відшукати високорадіоактивні частинки, що дало привід запідозрити Іран в проведенні ядерних досліджень військової спрямованості.

Хоча точне місцерозташування секретного військового центру не відоме, західним спецслужбам вдалося з`ясувати, деякі подробиці функціонування об`єкту. Зокрема, стало відомо, що науковці і техніки поза комплексом носять тільки військову форму. Саме таким чином вони буцімто маскують дослідницький центр під ординарний військовий об`єкт.

Нагадаємо, що представники іранської опозиції не раз заявляли про нещирість позиції офіційного Тегерана. За їхніми словами, під прикриттям мирних розробок, Іран працює над надсекретною військовою ядерною програмою.

Нині Тегеран обмірковує пропозицію п`яти постійних членів Ради Безпеки ООН і Німеччини, які запропонували Іранові економічні й політичні преференції в обмін на відмову від збагачення урану.

Лента.ру