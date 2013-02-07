Фаріон подасть в суд на депутата від КПУ за відмову говорити українською

Депутат Верховної Ради Ірина Фаріон ("Всеукраїнське об'єднання" Свобода " ) має намір подати позов до суду проти депутата від фракції Комуністичної партії Олександра Зубчевського за його відмову говорити українською мовою під час засідання комітету з питань науки і освіти в парламенті, пише газета Сегодня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Свободи". " На засіданні комітету комуніст Зубчевський дозволив собі говорити іноземною - російською мовою ... Я буду подавати в суд на цього депутата, який грубо порушує 10 статтю Конституції України (про державну українську мову) ", - цитує прес-служба Фаріон.

За її словами, Зубчевський проігнорував її вимоги та принципово відмовився говорити українською мовою під час засідання комітету , що змусило Фаріон звернутися в апарат Ради з вимогою забезпечити їй переклад державною мовою.

Депутат від "Свободи" також закликає всіх депутатів від опозиційних фракцій у разі необхідності звертатися до апарату Ради з вимогою забезпечувати їм переклад, а також ініціювати судові позови щодо осіб , які грубо порушують Конституцію. Нагадаємо, депутат Верховної Ради від фракції "Свобода" Юрій Сиротюк заявляє, що більшість членів Кабінету міністрів виступають на засіданнях російською мовою, порушуючи Конституцію України.