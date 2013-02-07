Фаріон подасть в суд на депутата від КПУ за відмову говорити українською
Ірина Фаріон має намір подати позов до суду проти депутата від фракції КПУ Олександра Зубчевського.
Депутат Верховної Ради Ірина Фаріон ("Всеукраїнське об'єднання" Свобода " ) має намір подати позов до суду проти депутата від фракції Комуністичної партії Олександра Зубчевського за його відмову говорити українською мовою під час засідання комітету з питань науки і освіти в парламенті, пише газета Сегодня.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Свободи". " На засіданні комітету комуніст Зубчевський дозволив собі говорити іноземною - російською мовою ... Я буду подавати в суд на цього депутата, який грубо порушує 10 статтю Конституції України (про державну українську мову) ", - цитує прес-служба Фаріон.
За її словами, Зубчевський проігнорував її вимоги та принципово відмовився говорити українською мовою під час засідання комітету , що змусило Фаріон звернутися в апарат Ради з вимогою забезпечити їй переклад державною мовою.
Депутат від "Свободи" також закликає всіх депутатів від опозиційних фракцій у разі необхідності звертатися до апарату Ради з вимогою забезпечувати їм переклад, а також ініціювати судові позови щодо осіб , які грубо порушують Конституцію. Нагадаємо, депутат Верховної Ради від фракції "Свобода" Юрій Сиротюк заявляє, що більшість членів Кабінету міністрів виступають на засіданнях російською мовою, порушуючи Конституцію України.