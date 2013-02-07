Азаров наступного тижня укладе «план євроінтеграції»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з Єврокомісаром з політики розширення та сусідства Штефаном Фюле.

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“Уряд уже підготував план першочергових заходів щодо інтеграції України до ЄС на 2013 рік. Ми врахуємо результати сьогоднішньої зустрічі. Вже наступного тижня цей документ буде ухвалений урядом”, - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що уряд реалізує всі поставленні завдання щодо забезпечення повномасштабної євроінтеграції України.