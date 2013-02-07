Експерти: Зрив засідання Київради може обійтися кожному бюджетникові в сотні гривень

На думку експертів, зрив затвердження бюджету може обійтися кожному вчителю, медику і комунальнику, а також малозабезпеченому пенсіонеру в кілька сотень гривень на місяць.

На цьому, зокрема, акцентує керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черненко.

У свою чергу політолог Кость Бондаренко вважає, що за зривом засідання, на якому мав бути затверджений бюджет, стоять політичні амбіції окремих опозиційних політичних сил. «Ці політичні сили мають намір вирішити будь-якою ціною задачу входження в Київраду і найбільш дієвий варіант для них - максимально погіршити соціально економічну ситуацію в місті на момент виборів, наприклад, зірвавши затвердження нового бюджету», - зазначив Кость Бондаренко, додавши, що «українським політичним силам хоча б іноді необхідно задумуватися про соціальну відповідальність і відповідальність за державу.

Як повідомляв УНІАН, вранці 7 лютого близько 400 представників опозиційних партій «УДАР» і ВО «Свобода», спільно з громадськими організаціями і нардепом Андрієм Іллєнком, Ігорем Мірошниченком і Кирилом Куликовим проводили масові заходи біля КМДА з вимогою зробити засідання Київради відкритими для громадськості.

Станом на 10.00 мітингувальники заблокували всі входи до Київради. Деякі активісти намагалися пройти всередину до сесійної зали Київради, але їх не пускала охорона. Результатом блокування стала бійка з охороною будівлі та кілька вибитих дверей, після чого частина активістів все ж прорвалася в будівлю. У самій будівлі «свободівці» з «ударівцями» зламали декілька дверей і влаштували бійку з охороною. Одного з охоронців будівлі довелося госпіталізувати.

У підсумку засідання Київради було перенесено на 8 лютого.