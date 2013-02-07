Журналісти кримського телеканалу страйкують через борги із зарплати

«Як ми й попереджали власників і президента телекомпанії, на "Чорноморці" почався страйк. Нам не виплачують зарплату», - написав на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» співробітник ЧТРК - відомий кримський тележурналіст Володимир Андронакі.

Журналісти прийшли на роботу, але не виконують свої обов'язки. Як результат - під загрозою зриву випуск новин та інші програми. Ефір зараз заповнюється архівними матеріалами.

бастуютьЗа інформацією В.Андронакі, президент ЧТРК Олена Титаренко і головний редактор Олександра Квітко спочатку виправдовувалися, «мовляв, нічого не знаємо, розберемося», а потім пішли на переговори. «Ми непохитні: всі гроші виплачуйте, тоді працюватимемо», - зазначає журналіст.

Інформацію про страйк підтвердили УНІАН й інші співробітники ЧТРК.

Як заявила УНІАН один із засновників каналу народний депутат Людмила Денісова, «Володимир Анронакі та інша група осіб почали виконувати замовлення на стороні з використанням техніки, що належить компанії. Групу осіб було покарано. Є затримка з виплати заробітної плати - два місяці. Є деякі проблеми в колективі, є деякі проблеми у засновників - ви знаєте, як зараз ставляться до опозиційних підприємств. Зараз проблема заборгованості із заробітної плати вирішується. Я думаю: її буде вирішено. Сьогодні вже виплачується частина зарплати».

Депутат заявила також, що коли В.Анронакі щось не влаштовує, то журналіст може припинити працювати на ЧТРК: «У нас же немає рабства в країні. Будь ласка, він може розстатися з телекомпанією, борги йому буде виплачено, якщо такі є».

Довідка УНІАН. Чорноморська телерадіокомпанія створена в грудні 1993 року. Зараз вона охоплює мовленням територію Кримської автономії та Севастополя.

Канал контролюють депутати Верховної Ради України від опозиції Андрій Сенченко і Людмила Денісова. Президент ЧТРК Олена Титаренко і головний редактор Олександра Квітко – дочки Людмили Денісової.