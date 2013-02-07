Опозиція вимагає від Нацради повернути ТВі у кабельні мережі

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Батьківщини”, у листі до Нацради наголошується, що впродовж останніх трьох років ситуація зі свободою слова на українських телеканалах суттєво погіршилася: «Вітчизняне телебачення використовується здебільшого для забезпечення інформаційно-пропагандистських потреб влади».

«Медіа-монополісти узурпували рекламний ринок країни, практично позбавивши фінансових надходжень своїх конкурентів. Ті канали, які не вдалося цензурувати через тиск на їхніх власників, були позбавлені засобів технічного доступу до аудиторії», - йдеться в листі лідерів трьох опозиційних фракцій.

Йдеться, зокрема, про телеканал ТВі, який спочатку через суперечливе судове рішення був позбавлений ефірних ліцензій, а потім, коли він зосередився на розповсюдженні власного сигналу через кабельні мережі, його позбавили і такої можливості донесення власного сигналу. Кабельні оператори масово виключили ТВі зі списку своїх послуг або перевели його із базового, доступного, пакету у дорогі преміум-пакети. «Причиною таких дій стали погрози, отримані кабельниками від представників влади, що мали на меті фактичне знищення незалежного телемовника напередодні та впродовж парламентської виборчої кампанії», - наголошується в листі.

«У результаті аудиторія ТВі скоротилася майже втричі, - йдеться в листі. - Таким чином, під загрозою знищення опинився телеканал, який за 5 років свого існування фактично став чи не єдиним вільним інформаційним майданчиком для представників української опозиції, громадських активістів та небайдужих вітчизняних інтелектуалів».

Про неприпустимість такого тиску на ТВі неодноразово заявляли різноманітні європейські демократичні інституції, зокрема Парламентська асамблея Ради Європи в особі її Генерального секретаря Торбйорна Янгланда, зазначають голови опозиційних фракцій.

«Вважаємо, що новообраний склад Верховної Ради України разом з членами Національної ради з питань телебачення та радіомовлення повинні зробити усе від них можливе, щоб в Україні засоби масової інформації діяли на засадах незалежності та демократії, неупередженості та нецензурованості владою», - наголошено в документі.

Лідери опозиційних фракцій вимагають від Нацради з питань телебачення і радіомовлення відповідно до Закону «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» здійснити перевірку вказаних обставин на предмет дотримання законодавства про телебачення і радіомовлення стосовно телеканалу ТВі, а також вжити необхідних заходів з метою повернення ТВі до усіх базових пакетів операторів кабельного мовлення.