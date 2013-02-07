У Вінниці комуністи влаштували пікет проти співпраці з МВФ
21:19, 07 лютого 2013Політика
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У Вінниці прихильники КПУ пікетували облдержадміністрацію з вимогою припинення співпраці із МВФ.
У Вінниці комуністи виступили проти МВФ / Фото : vinnitsa.info
У Вінниці прихильники Комуністичної партії пікетували адмінбудівлю Вінницької облдержадміністрації, вимагаючи припинити співробітництво держави з Міжнародним валютним фондом.
Як передає кореспондент УНІАН, мітинг розпочався близько 17 години.
Прихильники Комуністичної партії окрім червоних прапорів тримали плакати із написами: «Геть МВФ з України!», «Кредиты МВФ – проедание будущего!», «Нет МВФ – нет антинародным реформам!».
Також на площі перед приміщенням ОДА комуністи розгорнули намет та роздавали партійну газету.
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