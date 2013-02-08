ПР не подобаються «забаганки опозиції» щодо спрощення імпічменту

Народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник вважає, що законопроект N2220 "Про порядок імпічменту Президента", що спрощує процедуру імпічменту глави держави, потрібний опозиції, щоб «дорватися до влади».

Про це він сказав у коментарі «КоммерсантЪ – Украина».

"Їм (опозиції) сьогодні не потрібна Україна або економіка, їм потрібні постійні вибори, щоб у будь-який спосіб дорватися до влади. Ось коли їх оберуть - тоді буде все законно і правильно. Ми витребеньки такого роду підтримувати не будемо. У них немає державних інтересів, а є інтереси трьох-чотирьох чоловік", - заявив депутат від ПР.

Видання також відзначає, що зараз процедура імпічменту надзвичайно складна і, згідно зі ст. 111 Конституції, може бути почата за ініціативою не менш як 226 депутатів у разі здійснення Президентом "державної зради чи іншого злочину".

Дії Президента має розслідувати спеціальна тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради. На підставі висновків ТСК парламент не менше ніж 300 голосами приймає рішення щодо звинувачення глави держави. При цьому воно ще має бути підтверджене Конституційним і Верховним судами. Лише за наявності схвалення двох вищих судів питання про імпічмент повертається на розгляд ВР. Остаточне рішення про усунення Президента від влади може бути ухвалене голосами не менш як 338 народних депутатів.

Запропонований опозицією законопроект залишає процедуру незмінною. Головне нововведення - зменшення кількості народних депутатів, за поданням яких парламент ініціює імпічмент - з 226 до 90.

"Якщо Президент вчинив дії з ознаками злочину, то право порушити це питання має бути, принаймні, у такої кількості депутатів. Далі все залежатиме від громадської думки, а не лише від партії, яка захищає свого злодія в законі на посту Президента", - заявив заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

Законопроект також визначає порядок діяльності ТСК - комісія проводить свою роботу у формі відкритих засідань, а її рішення, як і рішення ВР, щодо імпічменту ухвалюються відкритим поіменним голосуванням. "Після того як будуть виконані норми Конституції щодо особистого голосування депутатів, опозиція наполягатиме на першочерговому розгляді цих законопроектів", - заявили у прес-службі партії "Батьківщина".

Як повідомляв УНІАН, законопроект "Про порядок імпічменту Президента" було зареєстровано за підписами лідерів опозиційних фракцій Арсенія Яценюка ("Батьківщина"), Віталія Кличка («УДАР») і Олега Тягнибока ("Свобода").