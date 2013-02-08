Голову псевдо-української організації Росії оголосили в розшук

Голову створеної без участі української громади Федеральної національно-культурної автономії українців Росії Богдана Безпалька оголошено в розшук за систематичну неявку на засідання суду у справі за обвинуваченням його у застосуванні сили до директора Бібліотеки української літератури в Москві Наталії Шаріної.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, відповідну постанову ухвалив Мєщанський суд Москви.

«Беручи до уваги, що даних про проживання Б.Безпалька за місцем реєстрації в матеріалах справи немає, сам обвинувачуваний для розслідування справи в суд не з‘являється, ухиляється від явки, даними про його дійсне місцезнаходження суд не володіє, суд вважає за необхідне оголосити розшук підсудного», - йдеться в документі.

Відповідно до постанови, Б.Безпалько обвинувачується приватною особою Н.Шаріною в тому, що він вчинив стосовно жінки злочин, який класифікується як нанесення побоїв та здійснення насильницьких дій, що причинили фізичний біль (частина 1 статті 116 Кримінального кодексу РФ). Відповідну заяву про побиття Н.Шаріна подала ще 22 листопада 2011 року.

Протягом проведення судових засідань Б.Безпалько на них не з‘являвся – спочатку мотивуючи хворобою, а потім взагалі не інформуючи про причини своєї відсутності.

«З матеріалів слідства вбачається, що Б.Безпалько неодноразово запрошувався на судове засідання, однак примусово залучити його не було можливим», - йдеться в документі.

Крім того, суд встановив, що Б.Безпалько особисто поінформований про наявність проти нього кримінальної справи, спеціально не приходить до суду і не сповіщає про причини відсутності на засіданнях.

«У вказаних обставинах суд дійшов висновку, що підсудний Б.Безпалько переховується від суду і місце його перебування невідоме. Після встановлення місцезнаходження Б.Безпалька в терміновому порядку доставити його в приміщення мирового судді судової дільниці №411 Мєщанського району м. Москва», - йдеться у постанові.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2012 року українська діаспора Росії заявила, що невідомі без її відома мають намір створити нову Федеральну національно-культурну автономію українців Росії (ФНКА УР). У заяві, яку підписали майже 50 керівників українських організацій з усіх регіонів Росії, наголошувалося, що, згідно із законом про національно-культурні автономії, громадяни Російської Федерації мають повне право створювати такі організації. Проте, як з'ясувалося, більшість вказаних організацій - співзасновників федеральної автономії не були поінформовані і не давали згоду на участь в установчому з'їзді, який пройшов 2 березня.

2 березня 2012 року українських журналістів у Москві не пропустили на з'їзд зі створення нової ФНКА УР.

9 квітня Міністерство юстиції Росії зареєструвало Федеральну національно-культурну автономію «Українці Росії». Головою правління організації було обрано заступника директора Центру україністики і білорусистики історичного факультету Московського державного університету ім. Ломоносова Б.Беспалька.

До сьогодні ця організація не провела жодного публічного заходу.

7 червня 2012 року Президент Росії Володимир Путін включив до Ради з міжнаціональних відносин керівника загальноросійської громадської організації «Федеральна національно-культурна автономія «Українці Росії» Б.Беспалька.

Довідка УНІАН. 27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ за позовом Мін’юсту було ліквідовано Федеральну національно-культурну автономію українців Росії, яка існувала з 27 березня 1998 року. Позов базувався на скарзі активіста фонду «Батьківщина» Журавльова, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».

Також 18 травня 2012 року Верховний суд Росії остаточно ухвалив рішення про ліквідацію Об'єднання українців Росії і виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

24 листопада у приміщенні Національного культурного центру України в Москві відбувся установчий з'їзд загальноросійської громадської організації «Український конгрес Росії», рішення про створення якого було ухвалене українськими громадськими організаціями Росії 26 травня 2012 року.