Мер Мелітополя вніс за себе 1,5 млн застави та зліг із гіпертонічним кризом

Як повідомили УНІАН у керівництві прокуратури Запорізької області, «13 лютого ввечері – в останній день визначеного судом для внесення застави терміну, мер Мелітополя 1 млн 500 тис. 276 грн сплатив, отже, підстав для взяття його під варту на сьогоднішній день немає».

За даними прокуратури, встановлену судом заставу в розмірі 172 тис. грн вніс і заступник мера Мелітополя, також підозрюваний у скоєнні низки посадових злочинів і отриманні хабарів.

За неофіційними даними, зараз мер Мелітополя перебуває в одній з місцевих лікарень із підозрою на гіпертонічний криз.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого прокуратура Запорізької області висунула меру Мелітополя і його заступнику повідомлення про підозру в отриманні хабарів і скоєнні посадових злочинів.

Зокрема, меру Мелітополя інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч.4 ст. 358 КК України (використання свідомо підроблених документів), ч.4. ст.368 КК України (отримання хабара посадовцем, що займає особливо відповідальне становище та в особливо великих розмірах), ч.2 ст.209 (навмисне порушення вимог законодавства про запобігання й протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом) і ч.1 ст.366 КК України (посадове підроблення), а також за ч.1.ст.384 КК України (свідомо неправдиві свідчення під час проведення досудового слідства).

За даними прокуратури, «на сьогодні правоохоронні органи мають у своєму розпорядженні документи, що дають підстави підозрювати чиновників у незаконному отриманні близько 1 млн грн».

8 лютого рішенням Орджонікідзевського району Запоріжжя мер Мелітополя був усунений з посади з вилученням службового посвідчення строком на 2 місяці (тобто на період досудового слідства). В ході судового засідання було визначено заставу, при невнесенні якої протягом 5 днів мера Мелітополя мали взяти під варту.

Раніше - 19 листопада 2012 року на території АРК правоохоронними органами було затримано іншого заступника мера Мелітополя, стосовно якого прокуратура Запорізької області порушила кримінальну справу за ст. 368 ч.2 КК України (отримання хабара у великому розмірі або посадовцем, що займає відповідальне становище, пов'язане з вимаганням хабара). За тиждень до цього правоохоронці затримали начальника КП мелітопольської міськради «Мелітопольський асфальтобетонний завод» із 18 тис. грн які, він, за його словами, повинен був передати цьому заступнику мера.