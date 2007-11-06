43 українські тележурналісти зареклися продаватися

Українські тележурналісти розпочали кампанію з боротьби проти замовних матеріалів в ефірі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомлялося сьогодні під час символічної акції протесту проти замовних матеріалів, яку провели в парку ім. Тараса Шевченка активісти журналістської ініціативи “Не продаємося!”.

Учасники акції заявили, що не братимуть участь у створенні і поданні до ефіру матеріалів, які мають замовний характер та порушують професійні стандарти. Вони також оприлюднили заяву, під якою вже підписалися 43 журналісти.

“Оплачені сюжети в новинах, гості, які купують місця в ефірі, і повністю замовні телепрограми перестали бути поодинокими прикрими випадками. Вони стають масовим явищем, добре налагодженою індустрією, що витісняє справжні новини, аналіз і дискусії”, - йдеться в заяві.

За словами організаторів акції, під час останніх парламентських виборів деякі канали додатково знімали з ефіру міжнародні блоки, щоб “продавати це місце для національних новин, тому що всі національні новини вже були продані”.

“Якщо викинути “джинсу” на поверхню, сказати – на цьому каналі її стільки, це роблять такі-то журналісти, а такі-то ведучі випускають її в ефір, - назвати імена цих людей - тоді вони занервують і подумають, чи займатися цим далі. “Джинса”, як і цензура, впаде в той день, коли всі журналісти скажуть: “Ні! Я це не буду робити”, - заявив один з організаторів акції журналіст Єгор СОБОЛЄВ.

Учасники акції також заявили, що розпочинають моніторинг 10 провідних українських телеканалів. Упродовж місяця вони виявлятимуть замовні матеріали, а потім оприлюднять результати своїх досліджень, де будуть вказані імена замовників і створювачів “джинси”.

Тележурналісти закликали приєднатися до своєї акції і представників інших ЗМІ.