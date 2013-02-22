Телевізійники вирішили «потішити» глядачів таємничістю ефіру з Януковичем

Про це Радіо Свобода розповів тимчасовий виконувач обов’язків генерального директора Національної телекомпанії України Олександр Пантелеймонов.

«Заплановане включення з майже двох десятків локацій. Ці локації представляють різні населені пункти по всій Україні, проте де саме вони будуть, ми зараз говорити не хочемо, – це такий собі елемент загальної драматургії, треба ж чимось наших глядачів порадувати в процесі прямого ефіру», – сказав Пателеймонов.

Сьогодні Президент України Віктор Янукович з 11:00 протягом кількох годин виступатиме в прямому телевізійному ефірі в рамках проекту «Діалог із країною». Ставити запитання главі держави можна буде за телефоном 0 800 50 2013, а також під час прямих включень з майже 20 міст України. Спілкування Януковича з громадянами збираються показати провідні телеканали України.