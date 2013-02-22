Рибак назвав депутатів, які не пройшли письмову реєстрацію

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому були названі прізвища деяких депутатів, котрі, водночас, були присутні в сесійній залі ВР, але чомусь не пройшли письмову реєстрацію.

Серед таких депутатів був і лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко.

В.Рибак відмітив тих, хто є в залі, але не пройшов письмову реєстрацію.