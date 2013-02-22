Рибак назвав депутатів, які не пройшли письмову реєстрацію
13:12, 22 лютого 2013Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Рибак на пленарному засіданні парламенту оголосив список народних депутатів, які не пройшли письмову реєстрацію.
Володимир Рибак зачитав список
Як передає кореспондент УНІАН, при цьому були названі прізвища деяких депутатів, котрі, водночас, були присутні в сесійній залі ВР, але чомусь не пройшли письмову реєстрацію.
Серед таких депутатів був і лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко.
В.Рибак відмітив тих, хто є в залі, але не пройшов письмову реєстрацію.
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