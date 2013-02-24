Експерт думає, що дату виборів у Києві визначить політика, а не закон

Про це в своїй статті для ZN.UA пише експерт з питань територіальної організації влади, колишній народний депутат від "Батьківщини" Юрій Ганущак.

Експерт нагадав, що після червня 2013 р. будь-які рішення Київради, мера або навіть розпорядження голови КМДА є нелегітимними і визнаються в судовому порядку невартими.

"Вибір цієї дати - питання непросте. Якщо це травень - позачергові вибори, якщо червень - чергові. І від цього залежить термін каденції Київради. Або до осені 2015 р., або всі п'ять років", - підкреслив Ганущак.

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Він нагадав, що в ЦВК не бачать виходу з юридичної колізії. "І парламент завбачливо не виписав перехідних положень при внесенні змін до Конституції в частині чергових виборів, і Конституційний суд не дав однозначного роз'яснення. Тому визначить все, швидше за все, політика", - відзначив експерт.