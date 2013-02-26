Рибак заявив, що асоціація стане для України найкращим стимулом до реформ

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це В.Рибак сказав під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Кристофом Вайлем.

Сторони обговорили питання щодо двосторонньої співпраці України та Німеччини, а також стосовно євроінтеграційних прагнень нашої Держави.

Голова ВР зазначив, що Україна уважно слідкує за розвитком внутрішньополітичної ситуації у ФРН, функціонуванням її демократичних інститутів, і підкреслив, що «німецький досвід у плані зміцнення демократичних засад вкрай важливий для нашої країни».

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В.Рибак наголосив на активній ролі Німеччини у виході Європейського Союзу з фінансової кризи. За його словами, майже всі парламентські фракції Бундестагу підтримують заходи, яких вживає уряд країни для її подолання.

Голова Верховної Ради також відзначив позитивний розвиток міжпарламентського діалогу з Німеччиною, який, на його думку, «розвивається досить динамічно», і повідомив, що найближчим часом у Верховній Раді України буде створено відповідну групу з міжпарламентських зв’язків, представники якої незабаром матимуть змогу відвідати ФРН і зустрітися з колегами. «Наразі народними депутатами України подано 108 заяв про вступ до депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Федеративною Республікою Німеччина», - сказав він.

В.Рибак заявив, що готовий особисто сприяти виведенню міжпарламентського діалогу між нашими країнами на новий рівень, що відповідало б інтересам як України, так і Німеччини.

Керівник парламенту підкреслив, що європейська інтеграція залишається основним зовнішньополітичним пріоритетом України, і Верховна Рада України всіляко сприятиме успішній реалізації цього курсу, адже конституційна більшість народних депутатів є його прихильниками. Керівник парламенту у цьому контексті нагадав, що 22 лютого 2013 року Верховна Рада України ухвалила Заяву про реалізацію євроінтеграційних прагнень України та укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Голова Верховної Ради висловив сподівання, що німецькі депутати та урядовці підтримають Україну «на її шляху приєднання до європейській сім’ї». «Хочу підтвердити зацікавленість України в якнайшвидшому підписанні Угоди про асоціацію та набутті нею чинності. Особливої уваги в цьому контексті заслуговує поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі, створення якої передбачено Угодою, - сказав він і додав: Укладення Угоди про асоціацію буде найкращим стимулом для України з точки зору подальшого проведення всеосяжних реформ, посилення демократичного розвитку та верховенства права».

На переконання керівника парламенту, «Україна буде у сім’ї європейських держав».

Посол у свою чергу заявив, що Німеччина є «справжнім другом України». Керівник дипломатичної місії зазначив, що Угода про асоціацію та створення зони вільної торгівлі стане «найбільшим інвестиційним проектом для України» завдяки гармонізації її законодавства з європейським та поліпшенню інвестиційного клімату. За словами К.Вайля, підписання Угоди надасть важливого імпульсу процесу реформ в Україні та сприятиме розвитку ділових контактів. ФРН і Євросоюз, сказав він, зацікавлені у підписанні цього важливого документа, зазначивши, що Україна і ЄС мають спільно здійснити відповідні кроки.

У цьому контексті К.Вайль зазначив, що прийняття Заяви про реалізацію євроінтеграційних прагнень України «стало важливим сигналом» для саміту Україна-ЄС, який відбувся 25 лютого ц.р.

К.Вайль також запросив українських парламентаріїв до активізації співпраці на усіх рівнях, зокрема, на рівні груп дружби. На переконання пана посла, інтенсифікація парламентської складової двосторонніх взаємин сприятиме розширенню політичного діалогу загалом.