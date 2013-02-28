У ВР назбиралося понад 70 охочих стати другом Ізраїлю

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак обговорив із Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Реувеном Дін Елем перспективи співробітництва парламентів двох країн і повідомив про формування нового складу депутатської Групи дружби.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради України.

«Активізація взаємин стане можливою після завершення формування нового складу групи дружби Верховної Ради України з Державою Ізраїль та відповідної групи в ізраїльському парламенті», - сказав керівник парламенту, наголосивши, що 71 народний депутат подав заяву на вступ до української Групи дружби.

Під час зустрічі В.Рибак відзначив позитивний розвиток українсько-ізраїльських відносин, інтенсивну динаміку політичного діалогу та існуючий рівень взаєморозуміння і довіри, що склалися за останні роки між обома країнами. За його словами, традиції давніх взаємовідносин між українським та єврейським народами, а також значний потенціал торгово-економічного, інвестиційного, військово-технічного та науково-технічного співробітництва створюють передумови для піднесення українсько-ізраїльських відносин на якісно новий рівень партнерства.

Голова Верховної Ради підкреслив, що зміцнення міжпарламентських зв’язків є важливим фактором розвитку міждержавних взаємин. У цьому контексті, зазначив В.Рибак, Україна готова продовжити практику регулярних міжпарламентських контактів на найвищому рівні з Державою Ізраїль.

Торкаючись питань торгівельно-економічного співробітництва, В.Рибак зазначив, що Держава Ізраїль є одним із найбільш перспективних торгових партнерів України в регіоні Близького Сходу. За його словами, запровадження безвізового режиму між обома державами позитивно вплинуло на тенденцію зростання обсягів двосторонньої торгівлі та активізацію ділових контактів підприємницьких кіл.

Голова ВР висловив упевненість, що створення зони вільної торгівлі сприятиме подальшому розвитку існуючого потенціалу, зазначивши, що обидві сторони готові розпочати роботу над проектом відповідної угоди. Він висловився за активізацію співробітництва в енергетичній, науково-технічній сфері, у галузі медицини та культурно-гуманітарній сфері.

Враховуючи всесвітньо відомі успіхи Держави Ізраїль у сфері медицини та розпочатий в Україні процес модернізації системи охорони здоров’я, В.Рибак назвав розширення співробітництва у цій площині одним з найперспективніших напрямків двосторонніх взаємин.

Голова Верховної Ради підкреслив, що гуманітарні контакти України й Ізраїлю залишаються важливою складовою всього комплексу двосторонніх відносин. Вагому роль у їх розвитку, за його словами, відіграє багатотисячна єврейська громада вихідців з України на Святій Землі, члени якої внесли значний вклад у створення та становлення Держави Ізраїль.

У свою чергу Посол Ізраїлю висловився за активізацію співробітництва між обома країнами, зокрема, у сфері високих технологій: ракетобудування, літакобудування, приладобудування тощо. Одним із важливих напрямків розвитку взаємин він вважає взаємодію у сфері охорони здоров’я.

На переконання Р. Дін Еля, існує значний потенціал для подальшого розширення двосторонньої співпраці, і відсутні жодні перепони для подальшого розвитку двосторонніх відносин. При цьому посол наголосив на важливій ролі парламентів у активізації взаємовигідної співпраці.