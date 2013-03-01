Опозиція розвідала, навіщо регіоналів терміново збирають у вихідний

Голова Комітету Верховної Ради з питань регламенту, член фракції Партії регіонів Володимир Макеєнко у терміновому порядку викликає депутатів-«регіоналів» на засідання Комітету 2 березня.

Про це повідомив перший заступник голови регламентного комітету Андрій Пишний, поінформували УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Метою цього скликання, за його словами, є збір «живих» підписів депутатів-«регіоналів» під сфальсифікованим рішенням Регламентного комітету щодо позбавлення депутатських повноважень народного депутата від «Батьківщини» Сергія Власенка.

«Вочевидь, після звернення лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка до Генеральної прокуратури з вимогою порушити справу через фальшування протоколу Регламентного комітету, яким відбирають мандат у Власенка, голова Комітету вирішив швидко зібрати «живі» підписи», - сказав А.Пишний.

Він підкреслив, що такі дії з боку представників провладної партії є прямим порушенням законодавства України та підлягають кримінальній відповідальності.

«Іще раз заявляю, що жодного рішення чи проекту рішення стосовно здійснення депутатських повноважень народного депутата Сергія Власенка на Регламентному комітеті розглянуто та прийнято не було. Тому будь-які документи-рішення Регламентного комітету, з підписами чи без них, є недійсними», - зазначив А.Пишний.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня голова ВР В.Рибак направив подання до Вищого адміністративного суду України про позбавлення Сергія Власенка депутатських повноважень через те, що він займається адвокатською діяльністю.

Разом з тим голова політради ВО «Батьківщина», народний депутат Олександр Турчинов заявив, що Регламентний комітет ВР сфальсифікував рішення про необхідність подати до ВАСУ запит про позбавлення С.Власенка мандата.

«За вказівкою Адміністрації Президента України були зібрані підписи восьми членів ПР і одного комуніста, який був секретарем Регламентного комітету, і на підставі цих підписів було сфабриковано рішення Регламентного комітету позбавити С.Власенка мандата народного депутата", - сказав О.Турчинов.

ВАСУ призначив розгляд справи про позбавлення С.Власенка депутатських повноважень на 5 березня.