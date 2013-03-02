Українська прем'єр-ліга: Дніпро розбило Арсенал, а Іллічівець переміг Металург

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Дніпропетровську була першою для команди Юрія Бокалова у повністю зміненому у зимове міжсезоння складі. Нагадаємо, що на початку зими клуб втратив фінансування, через що «Арсенал» покинули 11 провідних футболістів. А 15 лютого стало відомо, що новим власником ФК «Арсенал» став бізнесмен і депутат від Партії регіонів Олександр Онищенко. Після чого, клуб в останні дні трансферного вікна купив і повернув з оренди в інших клубах нових 11 гравців.

У першій грі в оновленому складі незіграний колектив протистояв одній з найкращих команд України, яка веде боротьбу за друге місце в Прем'єр-лізі і путівку в Лігу чемпіонів дніпропетровському «Дніпру». І поступився за всіма статтями. Рахунок голам господарів поля в цей вечір на 19-й хвилині відкрив Роман Зозуля. У другому таймі на 50-й хвилині пенальті чітко реалізував бразильський форвард «Дніпра» Матеус, а на 68-й хвилині Артем Федецький ефектним ударом увігнав м'яч під дальню штангу - 3:0.

В іншому матчі 19-го туру, що уже завершився сьогодні, Іллічівець переміг запорізький Металург з рахунком 1:0. Гол забив на 45 хвилині Руслан Фомін.

Як повідомляв УНІАН, раніше в рамках 19-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги сезону 2012/13 донецький «Шахтар» на своєму полі розгромив луцьку «Волинь» - 4:1.