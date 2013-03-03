Сумська опозиція боїться, що довибори в облраду зірвуть

У Сумах керівники обласних організацій партій «Фронт змін» і «УДАР» Микола Клочко та Сергій Ліхман, а також народний депутат від «Батьківщини» Олег Медуниця вимагають від голови обласної ради Геннадія Михайленка скликати позачергову сесію через загрозу зриву довиборів у Сумську обласну раду області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили під час прес-конференції в Сумах.

Як повідомляв УНІАН, обласна виборча комісія призначила на 14 квітня довибори в Сумську облраду у двох округах – №14 і №40. Необхідність довиборів виникла через загибель в автокатастрофі влітку 2012 року Анатолія Вербовика та обрання до Верховної ради Володимира Шульги. Згідно з календарем виборів, виборчий процес мав стартувати 14 лютого.

На проведення довиборів з обласного бюджету необхідно виділити 1,8 млн грн, тому облрада мала розглянути це питання на черговій сесії 22 лютого, але на сесію питання про фінансування проведення виборів навіть не було внесено, що ставить під загрозу проведення виборів в зазначені строки.

«Регіонали розуміють, що вони не зможуть перемогти на цих виборах, тому хочуть їх зірвати. Наші пропозиції про фінансування виборів бюджетна комісія облради навіть не розглянула», - заявив М.Клочко.

Опозиціонери також заявили, що якщо Г.Михайленко не дослухається до їхніх вимог, вони подадуть на нього позов до суду, а також звернуться до прокуратури та Центральної виборчої комісії з вимогою розпустити обласний виборчком і призначити новий його склад.

Тим часом міський голова м. Суми Геннадій Мінаєв на цьому тижні підписав розпорядження «Про сприяння матеріально-технічному забезпеченню підготовки і проведення 14 квітня 2013 року проміжних виборів депутата Сумської обласної ради». З цією метою у розпорядженні визначені відповідні завдання для керівників структурних підрозділів міської ради.