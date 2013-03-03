Регіонал каже, що Верховна Рада не погодиться на розширення меж Києва

Депутат від Партії регіонів Ярослав Москаленко запевняє, що Верховна Рада не підтримає рішення Київради про розширення меж столиці, доки це питання не буде погоджене з районами Київської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата Я.Москаленка.

«Рішення Київради – незаконне. Здорового глузду я у цьому не бачу. Звичайно, Київ потрібно розвивати як столицю. Але два роки працювала робоча група Київської обласної адміністрації та м. Києва, і я входив у цю групу (коли був першим заступником голови КОДА та депутатом Київоблради). У нас було 39 неузгоджених питань. За цей час ми практично всі узгодили. Залишилося лише кілька питань допрацювати. Аж раптом Київрада поспіхом односторонньо ухвалює рішення. Я це пояснюю виборами. Виборчий процес почався», - зазначив Я.Москаленко.

За його словами, рішення про розширення меж столиці може бути погоджене лише при спільній згоді усіх землекористувачів.

«І Обухівська, і Бориспільська, і Васильківська, і Броварська, і Вишгородська ради повинні були ухвалити відповідні рішення. Київська обласна рада повинна була дати свою згоду на зміну меж так само, як Київрада. Верховна Рада не підтримає рішення Київради про розширення меж столиці, доки питання не буде погоджене з районами Київської області,» - наголосив Я.Москаленко.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого на сесії Київради депутати проголосували за розширення меж Києва майже на 2 тис. га. До складу столиці увійшли ділянки землі Лісників, Чабанів, Білогородки, Ірпеня, Вишгорода, Княжичів, Гнідина, Коцюбинського і 17 га Броварського району. На думку столичної влади, це приєднає до міста історичні землі і захистить від вирубки Біличанський ліс.