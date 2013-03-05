Політолог вважає, що Янукович веде «човникову» дипломатію
07:51, 05 березня 2013Політика
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Фесенко бачить ознаки торгу у відносинах із Росією і ЄС.
Володимир Фесенко думає, що Янукович "шукає варіанти"
Візит президента України Віктора Януковича до Москви, після саміту Україна-ЄС свідчення того, що українська сторона веде банальний політико-економічний торг. Про це в ефірі «5 каналу» заявив директор Центру політичного аналізу «Пента» Володимир Фесенко
«Сам факт такої челночної дипломатії, як колись казали, коли спочатку Брюссель, а потім Москва – це, на мій погляд, свідчення того, що банальна торгівля іде політична й економічна. В даному випадку Україну, і Януковича особисто, цікавлять питання енергетичної політики – газового питання. Те, що він на всіх публічних заходах останнім часом говорить про це, означає, що він шукає якісь варіанти», – заявив Фесенко.
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