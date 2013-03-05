Політолог вважає, що Янукович веде «човникову» дипломатію

Візит президента України Віктора Януковича до Москви, після саміту Україна-ЄС свідчення того, що українська сторона веде банальний політико-економічний торг. Про це в ефірі «5 каналу» заявив директор Центру політичного аналізу «Пента» Володимир Фесенко

«Сам факт такої челночної дипломатії, як колись казали, коли спочатку Брюссель, а потім Москва – це, на мій погляд, свідчення того, що банальна торгівля іде політична й економічна. В даному випадку Україну, і Януковича особисто, цікавлять питання енергетичної політики – газового питання. Те, що він на всіх публічних заходах останнім часом говорить про це, означає, що він шукає якісь варіанти», – заявив Фесенко.