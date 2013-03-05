Яценюк проводить нараду біля заблокованої трибуни ВР

Яценюк проводить нараду з депутатами з «Батьківщини», які блокують президію ВР.

Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк проводить нараду біля заблокованої трибуни Верховної Ради України з депутатами з фракції «Батьківщина». Як передає кореспондент УНІАН, біля президії та трибуни ВР зібралися близько 40 депутатів від “Батьківщини”, за трибуною знаходиться Олександр Турчинов. Після перемовин деякі депутати відходять від трибуни.

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