Яценюк проводить нараду біля заблокованої трибуни ВР
09:58, 05 березня 2013Політика
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Яценюк проводить нараду з депутатами з «Батьківщини», які блокують президію ВР.
Яценюк проводить нараду
Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк проводить нараду біля заблокованої трибуни Верховної Ради України з депутатами з фракції «Батьківщина».
Як передає кореспондент УНІАН, біля президії та трибуни ВР зібралися близько 40 депутатів від “Батьківщини”, за трибуною знаходиться Олександр Турчинов.
Після перемовин деякі депутати відходять від трибуни.
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