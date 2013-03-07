Головне за день: огляд топ-новин

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Опозиція далі блокує Верховну Раду

Сьогодні парламент знову блокували представники опозиції, а депутати від Партії регіонів та Комуністичної партії залишили сесійну залу до 19 березня.

Відомого актора Андрія Паніна знайшли мертвим

Тіло російського артиста Андрія Паніна, відомого за такими фільмами, як "Водій для Віри", "Каменська", "Весілля", "Сволота", з травмою голови виявлено в квартирі на південному заході Москви.

Кужель: У Щербаня був конфлікт з «Ітерою», він мав компромат на керівництво

Кужель також заявила, що вбивство Щербаня не міг організувати ніхто, крім спецслужб. А у прокуратурі вирішили, що свідчення Кужель спростовують лінію захисту.

Берлусконі отримав рік тюрми

Берлусконі отримав рік в'язниці у справі про купівлю групою Unipol банку BNL.

Рибак не виключає, що Янукович може розпустити парламент

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак не виключає, що Президент України Віктор Янукович може розпустити парламент, якщо триватиме його блокування.

На «Інтері» ліквідовують громадську раду, мовляв, не «потребують цензурування роботи»

Inter Media Group Limited припиняє дію меморандуму про створення незалежної громадської ради на телеканалі «Інтер».

Рада Європи вимагає пояснень від української влади щодо Власенка

Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд звернувся до української влади з проханням надати пояснення, на яких правових підставах Сергій Власенко був позбавлений депутатського мандата, а у ПАРЄ вирішили, що Власенко поплатився мандатом, бо захищає Тимошенко.