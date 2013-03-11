Політолог про арешт Власенка: Навряд чи вони зроблять такий подарунок

"Мене не покидає підозра, що мова йде про те, щоб психологічно і політично загнати депутатський корпус в кут. І, як мінімум, видресирувати їх таким чином, щоб хоча б частина депутатського корпусу була слухняною і контрольованою", - цитує слова політолога Володимира Фесенка ТСН.

"Це прецедент і для депутатів з правлячої коаліції, оскільки це дисциплінує самих провладних депутатів і робить їх ще більш залежними від керівництва, виконавчої влади тощо", - вторить йому Вадим Карасьов.

"Вже зрозуміло, що Сергій - не останній депутат-опозиціонер, якого таким чином позбавлять мандата. Так само зрозуміло, що ніякої угоди з Європейським Союзом у листопаді підписано не буде. Єдине, що поки не зрозуміло – чи втягне Янукович Україну в який-небудь Тайожний союз..., " - написав на своїй сторінці в Фейсбуці депутат Анатолій Гриценко.

Політолог Кость Бондаренко не поспішає ставити хрест на українській євроінтеграції. Мовляв, все ще можна виправити. "А от уявіть собі, що, умовно кажучи, до травня позбавили Власенка мандата, але зате випустили Луценка. Якщо дві фігури - Власенка і Луценка покласти на терези, то, думаю, Луценко дуже сильно переважить фігуру Власенка".

На думку політолога, Власенка не заарештують. "Навряд чи вони зроблять такий подарунок", - припускає Бондаренко.

Примітно, але недавній член Кабміну Віктор Балога вважає, що нинішня ситуація - це, перш за все, проблема для влади. "Тепер хвилюватися треба не опозиції, а Партії регіонів, тому що зупинка "Дурдом" - кінцева. Будуть шукати крайніх серед тих, хто не встигне добігти до кнопки", - написав він на своїй сторінці в ФБ.