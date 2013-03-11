«ФОРУМ з Реною Назаровою» в рамках спільного проекту «Перезавантаження»

Громадська організація «Київський форум», Національна спілка журналістів України та «Київський прес-клуб» в рамках спільного проекту «Перезавантаження» запрошують 13 березня о 17.00 до конференц-зали готелю «Fairmont» (вул. Набережно-Хрещатицька, 1) на «ФОРУМ з Реною Назаровою» - круглий стіл на тему «Соціально-відповідальний бізнес в Україні: дієве партнерство заради майбутнього країни».

На форумі будуть присутні: бізнесмени, корпорації, експерти, журналісти.

Зокрема, президент Польсько-української господарчої палати, екс-міністр економіки Польщі Яцек П’єхота, координатор Української мережі Глобального договору ООН Анна Данилюк, голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко, засновник групи компаній «FIM», народний депутат України Оксана Калетник, президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе, власниця мережі готелів Єлизавета Юрушева, народний депутат України Тетяна Донець, голова Ради конкурентоспроможності України Юрій Полунєєв, президент Благодійного фонду анімалотерапії «Камелія» Маргарита Січкар, керівник проекту кінноспортивного клубу "Магнат" Діана Попова, дизайнер Олена Голець, народний депутат України, заступник голови Комітету ВР України з питань економічної політики Ксенія Ляпіна, народний депутат України, президент УСПП Анатолій Кінах, голова правління Українського фонду миру Людмила Супрун, ресторатор Віола Кім, президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко, голова Благодійного фонду «Омріяна країна» Олексій Толкачов, виконавчий директор Центру розвитку КСВ Марина Саприкіна, «МТС-Україна», «САН ІнБев Україна», Європейська Бізнес Асоціація, Американська торгівельна палата, голова Київського прес-клубу Юрій Пересунько, шеф-редактор холдингу «РБК-Україна» Антон Подлуцький, віце-президент Комунікаційної групи PRT Ірина Філенко та ін.

Питання для обговорення:

• Українські реалії соціально-відповідального бізнесу (СВБ);

• Характеристика та аналіз проблем розвитку СВБ в Україні;

• Введення поняття СВБ у законодавче поле України;

• Перспективи створення дієвого громадського комітету з питань розвитку СВБ в Україні.

Форум транслюватиметься в онлайн-режимі на сайті «Київського форуму» (www.kiev-forum.org) та на сайтах інформаційних партнерів (НСЖУ, «Київський прес-клуб»). Просимо долучитись до трансляції на своїх ресурсах усіх бажаючих.

Акредитація для журналістів до 11:00 13.03.2013, координатор проекту Юлія Бойко (066) 405-14-55