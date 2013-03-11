Громадська рада «розшифрувала» відмову Інтера від співпраці

Про це йдеться в листі організації у відповідь на заяву групи «Інтер», повідомляє «Телекритика».

Як йдеться у листі, «для громадських експертів співпраця з каналом ніколи не була самоціллю». «В умовах відсутності в країні суспільного мовлення - це лише одна з можливостей для громадськості досягнути об'єктивної та всебічної інформованості українців про події у середині країни та світі», - зазначається в листі.

Громадська рада заявляє, що згортання співпраці «Інтера» з Громадською радою є певним показником посилення державного контролю над ЗМІ, що може статися не лише з цією телекомпанією.

«Значно більше від долі взаємин телеканалу «Інтер» з Громадською радою нас цікавить доля збалансованості новин, дотримання журналістських стандартів та політичної незаангажованості, які були досягнуті у попередні місяці та які тепер також можуть стати жертвою задекларованого «підвищення якості та інформативності суспільно-політичного мовлення», - заявляє Громадська рада та «Відродження».

Організації побажали новому керівництву «Інтера» не боятися «цензурування» від громадянського суспільства, адже такої цензури взагалі не існує у світі.

«Цензура - це попереднє спрямування або оцінювання матеріалу перед публікацією з боку недемократичної держави та/або державних службовців-хазяїв медіавласності. Сподіваємося, що ця прикра світоглядна помилка не відіб'ється на професіоналізмі творчого колективу «Інтера», - йдеться у листі.

Громадська рада та фонд «Відродження» нагадали, що згідно з Меморандумом, у них є місяць, щоб завершити професійний моніторинг каналу. «Ми використаємо цей час для завершення нашої з вами співпраці. Результати моніторингу будуть широко оприлюднені в Україні та за кордоном відразу після 7 квітня 2013 року, дня офіційного завершення дії Меморандуму», - зазначили організації.

Як нагадує «Телекритика», 10 грудня 2012 року телеканал «Інтер» та Міжнародний фонд «Відрождення» підписали Меморандум про створення на телеканалі громадської наглядової ради, яка буде здійснювати незалежний моніторинг його інформаційної діяльності.

У лютому 2013 року відбулася зміна власників і топ-менеджменту «Інтера». Зокрема, 1 лютого було оголошено, що компанія K.H. Media Limited Валерія Хорошковського уклала угоду з продажу 100% акцій компанії Inter Media Group Limited компанії GDF Media Limited Дмитра Фірташа, виходячи з оціночної вартості 2,5 млрд дол. 7 лютого стало відомо, що Сергій Льовочкін стане партнером Д.Фірташа і йому належатиме частка 20%, яку він передасть в управління GDF Media Limited. 14 лютого директором з розвитку компанії Inter Media Group була призначена Ганна Безлюдна, головою правління каналу «Інтер» став Єгор Бенкендорф, а директором новинного продакшну «Інтера» «Національні інформаційні системи» - Євген Кисельов.

22 лютого у Варшаві відбулося виїзне засідання громадської ради телеканалу «Інтер», на якому був присутній В.Хорошковський, але були відсутні представники нового топ-менеджменту каналу. Громадська рада констатувала, що канал демонстрував позитивну динаміку в дотриманні стандартів журналістики та балансі доступу різних політичних сил до ефіру на першому етапі моніторингу інформаційних програм з грудня 2012-го по 14 лютого 2013 року.

Громадська рада вирішила звернутися з окремим листом до нових менеджерів групи «Інтер» щодо підтвердження зобов'язань за діючим Меморандумом про співпрацю з Міжнародним фондом «Відродження» та їх бачення подальших перспектив співпраці в рамках Меморандуму.

У відповідь «Інтер» заявив, що не вбачає необхідності в продовженні дії Меморандуму про співпрацю з Міжнародним фондом «Відродження» та, відповідно, існуванні громадської наглядової ради, оскільки творчий колектив каналу «не потребує зовнішнього нагляду і цензурування своєї роботи».

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