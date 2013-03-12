Регіонал пропонує прискорити роботу над зняттям недоторканності з депутатів

Як зазначається у проекті постанови, оприлюдненому на сайті Верховної Ради, акт ухвалюється «з метою забезпечення реалізації вимог статті 159 Конституції України та завершення конституційної процедури розгляду проекту Закону про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності (реєстр. № 0977), у зв’язку з Висновком Конституційного Суду України від 10 липня 2012 року у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності цього законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України».

В.Писаренко пропонує обмежити термін подання пропозицій та поправок до законопроекту до 5 квітня 2013 року.

Комітети Верховної Ради з питань правової політики, з питань бюджету, з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради, з питань європейської інтеграції мають опрацювати пропозиції та поправки до законопроекту до 12 квітня 2013 року.

А Комітет Верховної Ради України з питань правової політики до 16 квітня 2013 року має організувати надання народним депутатам України документів, передбачених частиною третьою статті 150 Регламенту Верховної Ради України.

Розгляд законопроекту, у відповідності до проекту постанови парламенту, має відбутись на пленарному засіданні Верховної Ради України 18 квітня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня 2012 р. ВР схвалила законопроект, яким пропонувалося вилучити із Конституції статті, що забезпечують недоторканність не тільки народних депутатів, а також Президента України та суддів усіх рівнів, і направила його до Конституційного Суду.

10 липня КС оприлюднив рішення, згідно з яким суд погодився, що парламент може вносити зміни до Конституції в частині виключення норм з неї щодо недоторканності народних депутатів України.

Водночас суд не погодився з виключенням норм щодо недоторканності Президента України.

Також суд не погодився з тим, щоб Верховна Рада вилучала із Конституції норму стосовно недоторканності суддів.