Азаров у неділю проситиме вибачення за те, що не встиг всього покращити

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у інтерв'ю журналістам українських телеканалів.

“Звичайно, в цю Прощену неділю, безумовно, я проситиму в думках вибачення у всіх тих, кого образив, або обіцяв, але не зробив”, - заявив М.Азаров.

Він відзначив, що з обіцяного за три роки вдалося зробити не все.

«Звичайно, не все. Були на те і об'єктивні причини, були і суб'єктивні причини. Звичайно, хотілося б зробити значно більше, ніж вже зроблено. І ось за це, звичайно, необхідно, скажімо так, вибачитися перед всіма тими людьми, яким ти обіцяв», - сказав М.Азаров.

При цьому він відзначив, що обіцянки дає обережно.

“Я завжди стараюся дуже обережно обіцяти, як ви бачите. Прагну спочатку зробити, а потім вже сказати про це”, - відзначив М.Азаров.

Також він розповів, що Масляну, що триває цього тижня, пам'ятає з дитинства, і, за можливості, відзначить свято цього року.

“Масляна - прекрасне радісне свято відходу від зими і переходу до весни, до літа. Воно з дитинства мені запам'яталося млинцями, пирогами, гуляннями народними. Я думаю, що у міру моїх можливостей візьму в цьому участь”, - сказав М.Азаров.